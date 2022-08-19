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Семеро дошкольников госпитализированы после наезда машины в Японии

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Фото: телеканал NHK
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Семеро детей были госпитализированы после того, как легковой автомобиль врезался в группу воспитанников детского сада. Об этом в пятницу, 19 августа, сообщает телеканал NHK.

Отмечается, что инцидент произошел в городе Гинован (южная префектура Окинава).

По данным телеканала, ДТП произошло около 9:20 по местному времени. Автомобиль вылетел на пешеходный переход и врезался в специальную тележку, в которой в Японии детей выводят на прогулку.

Как уточнили в полиции, детей с серьезными травмами нет, все они были в сознании при госпитализации.

На месте была задержана 20-летняя девушка, которая была за рулем автомобиля. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.

20 июля двое детей и взрослый пострадали при наезде машины на дошкольников в Японии. Авария произошла, когда шестеро дошкольников гуляли вместе с воспитателем. Последний успел закрыть собой детей, тем самым защитив их от прямого столкновения с автомобилем.

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