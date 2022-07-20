Двое детей пострадали при наезде машины на дошкольников в Японии
В японском городе Ёсида произошло ДТП, в ходе которого пострадали два ребенка дошкольного возраста и один взрослый. Об этом в среду, 20 июля, сообщает телеканал TBS.
«Автомобиль наехал на группу детей. Легкие травмы получили двое воспитанников детского сада и их сопровождающий», — говорится в публикации.
Отмечается, что авария произошла, когда шестеро дошкольников гуляли вместе с воспитателем. Последний успел закрыть собой детей, тем самым защитив их от прямого столкновения с автомобилем.
В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают водителя, совершившего наезд.
Ране, 18 июля, иномарка сбила школьника в Омской области. Ребенку потребовалась медицинская помощь.
Как отметили сотрудники местной госавтоинспекции, за минувшие выходные в области было зарегистрировано еще четыре автоаварии с участием несовершеннолетних.