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Двое детей пострадали при наезде машины на дошкольников в Японии

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Фото: SBS
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В японском городе Ёсида произошло ДТП, в ходе которого пострадали два ребенка дошкольного возраста и один взрослый. Об этом в среду, 20 июля, сообщает телеканал TBS.

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«Автомобиль наехал на группу детей. Легкие травмы получили двое воспитанников детского сада и их сопровождающий», — говорится в публикации.

Отмечается, что авария произошла, когда шестеро дошкольников гуляли вместе с воспитателем. Последний успел закрыть собой детей, тем самым защитив их от прямого столкновения с автомобилем.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства случившегося и допрашивают водителя, совершившего наезд.

Ране, 18 июля, иномарка сбила школьника в Омской области. Ребенку потребовалась медицинская помощь.

Как отметили сотрудники местной госавтоинспекции, за минувшие выходные в области было зарегистрировано еще четыре автоаварии с участием несовершеннолетних.

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