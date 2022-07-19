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Водитель на Lexus сбил школьника под Омском

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Фото: vk.com/Госавтоинспекция Омской области
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Мальчик 2009 года рождения получил травмы в результате наезда иномарки в Черлакском районе Омской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

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Инцидент произошел в понедельник, 18 июля, в 18:20 по местному времени (15:20 мск).

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ГИБДД для выяснения обстоятельств случившегося.

По предварительным данным, водитель автомобиля Lexus сбил подростка, когда тот выбежал на проезжую часть.

Пострадавшему школьнику потребовалась медицинская помощь.

Кроме того, сотрудники региональной госавтоинспекции рассказали о четырех автоавариях с участием несовершеннолетних за минувшие выходные.

В этот же день стало известно, что в результате аварии пострадали три жителя населенного пункта Сапожок в Рязанской области.

ДТП случилось накануне вечером. Житель Москвы за рулем автомобиля Hyundai при обгоне столкнулся с автомобилем Smart, который двигался в попутном направлении.

В результате пострадали водитель Smart и его 51-летняя пассажирка, а также 27-летняя женщина, которая находилась в машине Hyundai. Правоохранители начали проверку по факту происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

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