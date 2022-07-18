Три человека пострадали в ДТП в Рязанской области

Три человека получили травмы в результате аварии в населенном пункте Сапожок в Рязанской области. Об этом в понедельник, 18 июля, сообщили в региональном главке МВД.

Инцидент произошел накануне, 17 июля, около 17.30 рядом с домом № 49 на улице Пушкарская. 33-летний житель Москвы за рулем автомобиля Hyundai при обгоне столкнулся с автомобилем Smart, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. За рулем Smart находился 54-летний житель Свердловской области, пишет РИА «7 новостей».

В результате пострадали водитель Smart и его 51-летняя пассажирка, а также 27-летняя женщина, которая находилась в машине Hyundai, уточняет 62INFO.ru.

Правоохранители начали проверку по факту происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

6 июля сообщалось, что в Уфе вынесен приговор в отношении водителя самосвала, который совершил наезд на 13-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался. ДТП произошло в мае 2021 года недалеко от стадиона «Гастелло». Подросток находился на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Фурманова, когда его сбил самосвал.