Водителя самосвала осудили за гибель подростка в ДТП в Уфе

В Уфе вынесен приговор в отношении водителя самосвала, который совершил наезд на 13-летнего подростка. От полученных травм мальчик скончался.

ДТП произошло в мае 2021 года недалеко от стадиона «Гастелло». Подросток находился на нерегулируемом пешеходном переходе улицы Фурманова, когда его сбил самосвал. По версии правоохранительных органов, водитель «КамАЗа» не выбрал безопасную скорость и совершил небезопасный маневр. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».

Водитель не признал своей вины. Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в ночь на 6 июля 14-летний подросток погиб в опрокинувшемся автомобиле в Ставропольском крае. Водитель машины скрылся с места ДТП, он был задержан на ближайшей заправке.