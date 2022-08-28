Российские военные доставили в Харьковскую область более 76 т гумпомощи

Российские военнослужащие доставили более 76 тонн гуманитарной помощи мирным жителям освобожденных населенных пунктов Харьковской области. Об этом в воскресенье, 28 августа, сообщили в Минобороны России.

Со спецсигналами, на максимально возможной скорости колонны из России с гуманитарным грузом движутся в населенные пункты Харьковской области. Более 10 фур, груженных продуктами и вещами первой необходимости, сопровождает военная автоинспекция Западного военного округа (ЗВО).

Гуманитарные колонны, продовольственные склады и пункты раздачи помощи мирным жителям до сих пор являются целями для обстрелов со стороны украинских боевиков. Чтобы не подвергать людей опасности, груз делят и распределяют по районам. Жители получают наборы адресно, по спискам, не создавая больших очередей.

«Привезли 76 т. Продовольствие в основном, медикаменты, бытовая химия, все товары первой необходимости. Всё, в чем сейчас нуждаются люди, всё привезли. Одежда для детей и взрослых. Мука, сахар, хлеб, вода, всё что необходимо», — рассказал военнослужащий ЗВО Игорь.

Помощь выдается по спискам тем, кто действительно в ней нуждается. Компьютерная база регулярно обновляется. Гуманитарные колонны всегда ждут местные жители.

Гумпомощь из России на освобожденные территории доставляется практически ежедневно. Военнослужащие занимаются организацией таких конвоев, сопровождением, а также обеспечением безопасности людей и груза. В Минобороны на базе Национального центра управления обороной Российской Федерации в круглосуточном режиме продолжает работать межведомственный координационный штаб по гуманитарному реагированию.

25 мая «Известия» показали, как добровольцы помогают российским военным раздавать гуманитарную помощь в одном из населенных пунктов Харьковской области. Когда националисты отступали из населенного пункта, они подорвали три моста, перекрыв тем самым связь с основным центром снабжения — Харьковом.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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