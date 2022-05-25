Добровольцы помогают ВС РФ раздавать гумпомощь в Харьковской области

Российские военнослужащие доставили около 70 т очередной гуманитарной помощи в населенный пункт Харьковской области в ходе проведения специальной военной операции по защите населения Донбасса.

Местные жители получили продовольствие и предметы первой необходимости, в частности, крупы, муку, подсолнечное масло, мясные, рыбные консервы, сгущенку.

Кроме того, некоторые мирные граждане выступили волонтерами и помогали военным ВС РФ разгружать автомобили с жизненно-необходимым грузом. «КамАЗы» и «Уралы» остались пустыми всего спустя несколько часов.

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В качестве импровизированного склада выбрано крытое поле для мини-футбола, которое может вместить несколько десятков тонн продовольствия.

Как рассказали волонтеры Павел и Геннадий, о том, что пришла помощь из России местные жители узнали через так называемое «сарафанное радио».

«Зачем ждать завтра, если приехали машины. Люди ждут, люди переживают. Ребятам же тоже домой ехать надо. В прошлый раз мы просто мимо проходили, видим — машины стоят. Встали — организовали людей и работали», — поделились они.

Когда ВСУ отступали населенного пункта, подорвали три моста, которые соединяли населенный пункт с основным центром снабжения — Харьковом. На фоне пустых полок в магазинах в городе стали появляться спекулянты, которые торгуют продуктами по запредельным ценам. А денег у людей, прежде всего у пожилых и малоимущих нет совсем. Пенсии и пособия украинской стороной не выплачиваются.

Для населения помощь с российской стороны — единственное спасение, отметили местные жители.

Ожидается, что в этот населенный пункт российские военные привезут гумпомощь снова на следующей неделе.

21 мая сообщалось, что в Луганскую Народную Республику прибыл поезд из 68 вагонов с 2400 т российской гуманитарной помощи. «Поезд помощи Донбассу» организовал Народный фронт вместе с «Российскими железными дорогами» (РЖД).

Накануне стало известно, что колонна волонтеров с гуманитарной помощью попала под ракетный обстрел с кассетным зарядом на въезде в Попасную в ЛНР. Несмотря на это, гуманитарная помощь была доставлена адресатам, отметили в организации.

16 мая председатель общественной организации «Московские суворовцы» Дмитрий Нестеров рассказал, что общественники при содействии Минобороны РФ передали более 60 т гуманитарной помощи мирным жителям Харьковской и Херсонской областей. Московские суворовцы открыли пункт приема гуманитарной помощи жителям Донбасса и освобожденных городов и сел Украины, уточнил он.

Кроме того, в этот день на территорию Мелитопольского района Запорожской области доставили 55 т гуманитарной помощи. Казаки Терского казачьего войска передали продовольствие и предметы первой необходимости мирным жителям населенных пунктов Константиновка, Мирное и Приазовское.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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