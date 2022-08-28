Старший лейтенант Полозков в бою спас двоих подчиненных

Командир инженерно-саперного подразделения, старший лейтенант Григорий Полозков оказал первую медпомощь раненным товарищам под огнем противника, а после вернулся на поле боя, чтобы начать преследование отступающих националистов. О подвиге военнослужащего и его сослуживцев в спецоперации по защите Донбасса пресс-служба Минобороны РФ рассказала в воскресенье, 28 августа.

Ведя разведку в лесу, подразделение старшего лейтенанта Полозкова обнаружило группу украинских диверсантов. Завязался бой. При попытке отступления националисты обстреляли российские силы из минометов. В результате очередного вражеского залпа двое подчиненных Георгия Полозкова получили осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Старший лейтенант оказал им первую помощь под огнем боевиков, перенес товарищей в безопасное место и передал медикам. После этого Полозков вернулся на поле боя и дал своему подразделению команду преследовать отступающих диверсантов. Военные настигли противника и уничтожили 12 боевиков.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир зенитной ракетной батареи, капитан Андрей Цуренко в составе своего подразделения прикрывает российских военнослужащих от воздушных ударов противника.

Стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, националисты предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы. Во время боя под огнем боевиков Андрей Цуренко решил вывести батарею из-под удара врага на запасные позиции. С новой позиции военные уничтожили самолет и два ударных беспилотника националистов. Это лишило боевиков поддержки с воздуха и заставило их отступить. В этой боевой задаче удалось избежать потерь среди личного состава и сохранить военную технику.

Старший сержант Иван Романов в составе экипажа танка поддерживал наступающие подразделения российской тактической группы в районе стратегически важного населенного пункта. Украинские националисты вели обстрел российских сил, пытаясь замедлить продвижение нашего десанта. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Романова попал под интенсивный обстрел, однако быстро сориентировался в условиях боя и открыл огонь по противнику. Экипаж Романова метким огнем уничтожил более 10 националистов и позицию корректировщиков артиллерийского огня противника. Лишившись корректировки, боевики прекратили артобстрел и отступили. В итоге колонна тактической группы десантно-штурмового подразделения смогла безопасно продолжить движение.

На следующий день старший сержант Иван Романов обнаружил несколько подготовленных огневых позиций минометного взвода националистов. Он атаковал их и уничтожил две огневые точки боевиков.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге Лейтенанта Владимира Тютерева, который под огнем националистов установил и настроил ретранслятор на вышке высотой более 70 метров, чтобы обеспечить командный пункт помехозащищенной радиосвязью. Это позволило организовать связь между командным пунктом и подчиненными подразделениями, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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