Реклама
Прямой эфир
Мир
WSJ предупредила об угрозе для стекольной индустрии Европы из-за энергокризиса
Общество
После вернувшейся в Россию Пугачевой в Москве был замечен Валерий Меладзе
Экономика
Болгария опровергла проведение переговоров с «Газпромом» по новому договору
Спорт
«Спартак» обыграл «Факел» со счетом 4:1
Мир
В Испании заявили об угрозе сокращения урожая оливок из-за засухи
Общество
Лесные пожары в Рязанской области полностью локализовали
Спорт
Бывший тренер «Спартака» объяснил победу клуба над «Факелом» удачными заменами
Спорт
Гаджиев удивлен быстрым поражением Шлеменко в бою с Иличем
Мир
Эксперт заявил о невозможности в ближайшее время подписать документ ДНЯО
Мир
Боррель заявил о достижении договоренности между Сербией и Косово
Мир
Франция и Германия планируют выступить против запрета на выдачу виз россиянам
Общество
Власти обсудят с авиакомпаниями спрямление авиамаршрута в Сочи и Турцию
Сюжет:

Старший лейтенант Полозков в бою спас двоих подчиненных

0
Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Командир инженерно-саперного подразделения, старший лейтенант Григорий Полозков оказал первую медпомощь раненным товарищам под огнем противника, а после вернулся на поле боя, чтобы начать преследование отступающих националистов. О подвиге военнослужащего и его сослуживцев в спецоперации по защите Донбасса пресс-служба Минобороны РФ рассказала в воскресенье, 28 августа.

Гостям всегда ад: украинские формирования усилили обстрел Запорожской АЭС
Киев пытается сорвать визит на станцию международных наблюдателей

Ведя разведку в лесу, подразделение старшего лейтенанта Полозкова обнаружило группу украинских диверсантов. Завязался бой. При попытке отступления националисты обстреляли российские силы из минометов. В результате очередного вражеского залпа двое подчиненных Георгия Полозкова получили осколочные ранения от разорвавшегося рядом минометного снаряда. Старший лейтенант оказал им первую помощь под огнем боевиков, перенес товарищей в безопасное место и передал медикам. После этого Полозков вернулся на поле боя и дал своему подразделению команду преследовать отступающих диверсантов. Военные настигли противника и уничтожили 12 боевиков.

С первых дней специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик командир зенитной ракетной батареи, капитан Андрей Цуренко в составе своего подразделения прикрывает российских военнослужащих от воздушных ударов противника.

Стремясь лишить российскую группировку прикрытия от ударов с воздуха и уничтожить важные объекты военной инфраструктуры, националисты предприняли попытку атаковать позиции подразделений ВС РФ силами диверсионно-разведывательной группы. Во время боя под огнем боевиков Андрей Цуренко решил вывести батарею из-под удара врага на запасные позиции. С новой позиции военные уничтожили самолет и два ударных беспилотника националистов. Это лишило боевиков поддержки с воздуха и заставило их отступить. В этой боевой задаче удалось избежать потерь среди личного состава и сохранить военную технику.

Старший сержант Иван Романов в составе экипажа танка поддерживал наступающие подразделения российской тактической группы в районе стратегически важного населенного пункта. Украинские националисты вели обстрел российских сил, пытаясь замедлить продвижение нашего десанта. Экипаж танка под командованием старшего сержанта Романова попал под интенсивный обстрел, однако быстро сориентировался в условиях боя и открыл огонь по противнику. Экипаж Романова метким огнем уничтожил более 10 националистов и позицию корректировщиков артиллерийского огня противника. Лишившись корректировки, боевики прекратили артобстрел и отступили. В итоге колонна тактической группы десантно-штурмового подразделения смогла безопасно продолжить движение.

На следующий день старший сержант Иван Романов обнаружил несколько подготовленных огневых позиций минометного взвода националистов. Он атаковал их и уничтожил две огневые точки боевиков.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге Лейтенанта Владимира Тютерева, который под огнем националистов установил и настроил ретранслятор на вышке высотой более 70 метров, чтобы обеспечить командный пункт помехозащищенной радиосвязью. Это позволило организовать связь между командным пунктом и подчиненными подразделениями, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы противника.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022