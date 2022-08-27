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Лейтенант под огнем боевиков установил ретранслятор на 70-метровой высоте

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил_Терещенко
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Минобороны России в субботу, 27 августа, сообщило о новых подвигах российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Так, в ведомстве отметили мужество младшего сержанта Виктора Жалыбина. Перед подразделением, в составе которого действовал сержант, была поставлена задача освободить населенный пункт, занимаемый украинскими националистами. В ходе наступления Жалыбин обнаружил позиции противника и открыл огонь по вооруженным радикалам. В ходе боя он уничтожал националистов, активно оказывал первую медицинскую помощь раненым и эвакуировал их на безопасную территорию.

Младший сержант Жалыбин в ходе боев за населенный пункт взял в плен двух боевиков, которые сообщили ценную информацию о находящихся в поселке националистах. Эта информация позволила нанести внезапный удар по вражеским позициям. Населенный пункт был освобожден из-под вражеского контроля.

Действуя в составе тактической группы, старший прапорщик Виталий Щур проводил инженерную разведку маршрутов передвижения колонн российских Вооруженных Сил. Продвигаясь по лесополосе, он обнаружил вооруженную группу украинских националистов и сообщил об этом командиру. Российские военнослужащие вступили в бой с превосходящими силами противника. Часть российских военных получили тяжелые ранения под минометным обстрелом. Щур, рискуя жизнью, спас их, вынеся товарищей из-под огня и оказал им медицинскую помощь. В бою было уничтожено 12 украинских радикалов. Часть националистов, спасая свои жизни, бежали с поля боя.

Лейтенант Владимир Тютерев с первых дней проведения спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик организовывал российским военным бесперебойную связь в районах ведения интенсивных боевых действий. Во время обстрела группы российских военных лейтенант Тютерев под огнем лично установил и настроил ретранслятор на вышке высотой более 70 метров, чтобы обеспечить командный пункт помехозащищенной радиосвязью. Это позволило организовать связь между командным пунктом и подчиненными подразделениями, несмотря на средства радиоэлектронной борьбы противника. Организованный лейтенантом Тютеревым канал связи стал надежным средством управления войсками, что позволило избежать потерь личного состава, техники и осуществить своевременное и точное поражение объектов противника.

Накануне Минобороны рассказало о подвиге механика-водителя гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, ефрейтора Николая Лигостаева. Он, рискуя жизнью, вывел из-под артиллерийского огня боевиков машину с руководящим составом и спас военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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