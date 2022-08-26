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Ефрейтор вывел из-под огня машину с командным составом артиллерийского дивизиона

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Минобороны РФ
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Минобороны России сообщило о новых подвигах российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в пятницу, 26 августа.

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В ведомстве отметили заслуги механика-водителя гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона, ефрейтора Николая Лигостаева. Обороняющиеся украинские националисты вели огонь по позициям российских войск. В результате очередной вражеской атаки в зоне ведения огня оказалась машина, в которой находился командный состав самоходно-артиллерийского дивизиона. Ефрейтор Лигостаев, рискуя жизнью, вывел из-под артиллерийского огня боевиков машину с руководящим составом и спас военных. Умелые и решительные действия ефрейтора Николая Лигостаева позволили обеспечить сохранность пункта управления огнем, который продолжил поддерживать наступающие российские войска.

В ходе выполнения боевой задачи рядовой Владислав Билло действовал в составе батареи гаубичного самоходного артиллерийского дивизиона. Продвигаясь по маршруту, он обнаружил замаскированные позиции вражеской реактивной артиллерийской батареи. Рядовой Билло передал координаты командованию, однако в этот момент националисты начали готовиться к смене позиций. Чтобы не дать противнику переместиться, Владислав Билло совершил отвлекающий маневр и вынудил боевиков ввязаться в бой. Это позволило задержать батарею противника на занимаемой позиции и нанести по ней артиллерийский удар.

Майор Владимир Нахтармин, действуя в составе батальонно-тактической группы в условиях артиллерийских контрударов противника, обеспечил непрерывное ведение боевой работы артиллерийского дивизиона. Продвигаясь вглубь обороны националистов, российские военнослужащие вскрыли опорный пункт украинских националистов. На основании полученных данных майор Владимир Нахтармин, произведя расчеты, организовал нанесение точного удара по позициям боевиков. В результате были уничтожены более 60 националистов и до десяти единиц вооружения и военной техники.

Накануне в Министерстве обороны России рассказали о героизме старшего командира отделения тяги минометной батареи, старшего сержанта Дениса Стародубова. Во время боя он вывел автомобиль из-под огня противника в безопасное место и лично доставил снаряды на позиции российских военных.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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