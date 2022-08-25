Сержант Стародубов под огнем доставил боеприпасы российским расчетам

Минобороны России сообщило о новых героических поступках российских военных, их профессионализме и смелости, благодаря которым Вооруженные силы РФ успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Об этом стало известно в четверг, 25 августа.

В ведомстве отметили героизм радиотелефониста, сержанта Сергея Токаря, который с первых дней спецоперации обеспечивает радиосвязью роты мотострелкового батальона. Продвигаясь вглубь обороны противника, сержант принимал участие в боях с украинскими националистами. При освобождении одного из населенных пунктов, подразделение Токаря вступило в бой с превосходящими силами радикалов. В результате очередного вражеского залпа сержант получил тяжелое ранение руки, но несмотря на это продолжил выполнять свой воинский долг вплоть до эвакуации в медпункт.

В ходе спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) старший командир отделения тяги минометной батареи, старший сержант Денис Стародубов вместе со своими подчиненными неоднократно выполнял задачи по подвозу боеприпасов для минометной батареи. В процессе боевых действий он попал под вражеский обстрел. Стародубов вывел автомобиль из-под огня в безопасное место и лично доставил снаряды на позиции. Доставив боеприпасы, он продолжил действовать в составе минометных расчетов и получил тяжелое ранение. По итогам боестолкновения благодаря минометной поддержке российские подразделения нанесли существенный урон националистам.

Командир взвода морской пехоты Тихоокеанского флота, гвардии старший лейтенант Владислав Аланкин, обеспечивая безопасность передвижения колонны российской бронетехники, обнаружил сосредоточенные заряды взрывчатых веществ на опорах действующего автомобильного моста. Лейтенант остановил колонну, предотвратив диверсию.

Морские пехотинцы Тихоокеанского флота под командованием Владислава Аланкина вычислили скрытые огневые точки боевиков и подавили их прицельным огнем. Застигнутые врасплох националисты отступили, а их потери составили до 20 человек. Несмотря на полученные в ходе боя осколочные ранения, гвардии старший лейтенант Аланкин всё время находился на передовом рубеже атаки. После того, как националисты были разгромлены, он лично обезвредил опоры моста, а колонна смогла продолжить движение.

Накануне в Минобороны рассказали о героизме рядового Андрея Головко, который, несмотря на полученное ранение в ходе боя, взял в плен одного из боевиков. Находясь ночью в составе группы десантников, Головко обнаружил вооруженных националистов, готовивших засаду. Десантники приняли решение дать бой, хотя у противника было численное превосходство.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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