Рядовой Головко в ходе боя взял в плен обладавшего ценной информацией боевика

Минобороны РФ в среду, 24 августа, рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В ведомстве рассказали о находчивости механика-водителя самоходной артиллерийской установки батареи второго армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) Юрия Раченко, который служит с 2014 года. Он говорит, что не мог спокойно смотреть на то, как украинские снаряды рвутся на улицах мирных городов Донбасса.

При освобождении одного из населенных пунктов ЛНР артилерийская установка была обнаружена беспилотным летательным аппаратом противника и попала под обстрел. В сложной обстановке Юрий Раченко смог быстро сориентироваться и вывести самоходное орудие из-под артобстрела, чем спас не только свою боевую машину, но и другие артустановки на замаскированных позициях.

Вожатый служебных собак инженерно-саперного батальона, рядовой Владимир Байгабулов выполняет задачи по разминированию зданий и инженерной разведки путей движения российских войск с первых дней спецоперации.

Во время одной из разведок Байгабулов обнаружил вооруженную группу украинских националистов, о чем немедленно доложил командиру. В ходе боя рядовой прицельным огнем уничтожал живую силу националистов. Все украинские диверсанты, несмотря на ожесточенное сопротивление, были уничтожены. Затем инженеры приступили к разминированию, в процессе которого рядовой Байгабулов обнаружил, обезвредил и уничтожил девять растяжек, два управляемых фугаса и более 10 взрывоопасных предметов.

В Минобороны также отметили мужество старшего стрелка парашютно-десантной роты, рядового Андрея Головко. Находясь ночью в составе группы российских десантников, он обнаружил вооруженную группу украинских боевиков, готовивших засаду. Десантники приняли решение дать бой, хотя у противника было численное превосходство. В итоге группа боевиков была полностью ликвидирована.

Несмотря на ранение, рядовой Головко в ходе боя взял в плен одного из националистов, который на допросе выдал информацию о численности действующих в районе диверсантов.

Накануне Минобороны рассказало о мужестве командира отделения, старшины первой статьи Петра Госсе в спецоперации по защите Донбасса. В ходе боя с противником старшина лично уничтожил из модернизированного пулемета Калашникова вертолет Ми-8 со всем экипажем.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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