Старшина Госсе огнем из ПКМ уничтожил вертолет боевиков в Донбассе

Минобороны РФ во вторник, 23 августа, рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

В оборонном ведомстве отметили самоотверженность начальника аппаратной, старшего лейтенанта Александра Петроченко.

Колонна российских подразделений, в составе которой находился старший лейтенант Петроченко со своими подчиненными, подверглась атаке со стороны украинских националистов. Несмотря на плотный артиллерийский огонь боевиков, экипаж под командованием Петроченко, используя условия местности, развернул комплексную аппаратную и обеспечил командование подразделений связью с вышестоящим штабом. По организованным каналам связи были оперативно переданы координаты расположения сил противника, на основании которых по врагу был нанесен ответный огонь.

Благодаря мужественным и профессиональным действиям старшего лейтенанта Петроченко было сохранено устойчивое управление боевыми подразделениями российских вооруженных сил, что позволило отразить нападение врага.

Также в ведомстве отметили героизм ефрейтора Егора Максимова, который стоял на защите Донецкой и Луганской народных республик с первых дней специальной военной операции. Он выполнял задачи по обеспечению безопасности при передвижении колонн российских подразделений.

Продвигаясь по заданному маршруту в составе саперного дозора, ефрейтор Максимов обнаружил заминированный участок дороги, замаскированные укрепленные позиции украинских националистов, а также находящуюся рядом бронетехнику. Понимая, что силы противника значительно превосходят саперный дозор, он, не вступая в боевое столкновение, передал своему командованию координаты позиций украинских боевиков. На основании переданных ефрейтором координат по объектам националистов был нанесен артиллерийский удар, уничтоживший укрепления.

Спустя несколько дней, ефрейтор Егор Максимов принимал участие в освобождении одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских радикалов. Продвигаясь по улицам, он обнаружил и лично обезвредил свыше 30 взрывных устройств, установленных боевиками. В ходе освобождения населенного пункта Максимов получил ранение, однако, самостоятельно оказав себе медицинскую помощь, продолжил выполнять поставленные перед ним задачи. Смелые и самоотверженные действия ефрейтора Егора Максимова позволили освободить населенный пункт.

Также ведомство отметило мужество командира отделения, старшины первой статьи Петра Госсе, который в составе сводного отряда Черноморского флота выполнял специальные задачи по удержанию стратегически важного объекта.

Противник, стремясь восстановить контроль над объектом, предпринял попытку штурма. В ходе внезапно начавшегося наступления превосходящих сил националистов старшина при попытке эвакуации отступающего противника на вертолетах открыл прицельный огонь из модернизированного пулемета Калашникова (ПКМ) по вертолету Ми-8, нанеся ему множественные повреждения, в результате чего сам вертолет и его экипаж были уничтожены. Благодаря мужеству и отваге старшины первой статьи Петра Госсе силы противника были разгромлены, а захват стратегически важного объекта противником предотвращен.

Накануне в Минобороны рассказали о боевых заслугах сержанта Геннадия Коротаева, под началом которого парашютно-десантная рота выполняла задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых ими территорий. Умело руководя действиями сослуживцев, Коротаев лишил националистов возможности к отступлению. В ходе ожесточенного столкновения были уничтожены украинская боевая машина пехоты и до 13 человек живой силы, что позволило российским войскам продвинуться в заданном направлении без потерь.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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