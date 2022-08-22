МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных в спецоперации

Минобороны РФ рассказало о новых подвигах военных России и Донбасса, которые, рискуя жизнью, успешно выполняют поставленные задачи в ходе спецоперации по защите мирного населения Донецкой и Луганской Народных Республик.

В оборонном ведомстве отметили самоотверженность старшего наводчика орудия батареи 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) ефрейтора Владислава Пудилина, который добровольно вызвался принять участие в специальной операции.

В настоящий момент Пудилин служит наводчиком буксируемой гаубицы «Мста-Б». По словам военного, главной задачей артиллеристов является ведение контрбатарейной борьбы, поддержка пехотных подразделений, подавление артиллерии, огневых точек и живой силы противника.

Так, батарея, в которой служит ефрейтор, в ходе сражения за один из населенных пунктов ЛНР, уничтожила укрепрайон служащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также колонну боевой техники врага, в том числе несколько танков.

Не остались без внимания боевые заслуги сержанта Геннадия Коротаева, под началом которого парашютно-десантная рота выполняла задачи по вытеснению украинских националистов с занимаемых ими территорий. В районе одного из населенных пунктов десантники обнаружили вооруженную группу противника, усиленную боевой машиной пехоты, и вступили в бой.

Умело руководя действиями сослуживцев, Коротаев, лишил националистов возможности к отступлению. В ходе ожесточенного столкновения была уничтожена украинская боевая машина пехоты и до 13 человек живой силы, что позволило российским войскам продвинуться в заданном направлении без потерь. Сержант лично вел прицельный огонь из пулемета по врагу, благодаря чему удалось ослабить сопротивление.

Решительность и высокий уровень боевой подготовки служащего Коротаева, а также профессионализм его подчиненных обеспечили успешное выполнение поставленных задач российскими военнослужащими в рамках наступления.

Также в МО сообщили о выдающейся работе старшего стрелка рядового Владимира Лысенко. Парашютно-десантная рота, в составе которой действовал служащий, двигалась в направлении одного из подконтрольных украинским военным поселений с задачей освободить его.

После обнаружения группы боевиков, планирующих нападение на позиции ВС РФ, Лысенко в числе первых атаковал неприятеля и, рискуя собственной жизнью, ликвидировал двоих националистов.

Мужественные и самоотверженные действия рядового Владимира Лысенко позволили сорвать потенциальную атаку на российские подразделения.

Ранее в этот день Минобороны заявило об уничтожении пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ) в районе Цукурино. Как добавил генерал-лейтенант Игорь Конашенков, помимо этого в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в Одесской области ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов.

Россия продолжает спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. В Москве подчеркивали, что удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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