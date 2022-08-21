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В МО сообщили о ликвидации бойцов «Правого сектора»

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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
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В Минобороны РФ сообщили о ликвидации в районе Цукурино пункта временной дислокации боевиков «Правого сектора» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков 21 августа.

—Кроме того, в районе Цукурино Донецкой Народной Республики уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования —Правый сектор», — сказал он.

По словам Конашенкова, помимо этого в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.

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Также в Минобороны сообщили, что в Одесской области ракетами «Калибр» уничтожен склад боеприпасов для РСЗО HIMARS и западных зенитных комплексов.

16 августа сообщалось, что сотрудники ФСБ задержали приверженца радикального формирования «Правый сектор», который планировал устроить поджоги на курортах Ставропольского края.

13 августа сообщалось, что в ходе наступательных действий союзных сил Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в районе Артемовска полностью уничтожены две роты 72-й украинской механизированной бригады. Также Вооруженные силы РФ (ВС РФ) уничтожили более 100 человек 66-й механизированной бригады и «Правого сектора» в районе Старых Терн.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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