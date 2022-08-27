Один военный погиб при нападении боевиков на пост отряда бригады ВС Сирии

В Сирии в результате нападения боевиков на пост отряда бригады вооруженных сил Сирии погиб сирийский военнослужащий, двое ранены. Об этом в субботу, 27 августа, сообщил замруководителя российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

«Боевиками незаконных вооруженных формирований, действующих в районе Эт-Танф на территории, находящейся под контролем возглавляемой США «международной коалиции», совершено нападение на пост сводного отряда 134-й танковой бригады вооруженных сил САР в районе западнее горы Телль-Эт-Тувайед. В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, еще двое получили тяжелые ранения», — сообщил на брифинге Егоров.

Он также подчеркнул, что очередной подобный инцидент, в результате которого гибнут сирийские военные, показывает неспособность «антитеррористической коалиции» во главе с США обеспечить контроль над районом Эт-Танф и предотвратить теракты.

Егоров добавил, что за сутки в идлибской зоне деэскалации со стороны позиций террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в РФ) зафиксировано три обстрела. Два — в провинции Идлиб и один в провинции Латакия.

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил Шойгу.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.