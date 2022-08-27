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Синоптики спрогнозировали до 33 градусов тепла в Москве 27 августа

Гидрометцентр РФ: переменная облачность и 33 градуса выше нуля ожидают жителей Московского региона 27 августа
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Переменная облачность, без осадков и до 33 градусов тепла — такая погода ожидает москвичей в субботу, 27 августа. Прогноз был опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем в Москве температура воздуха составит от 31 до 33 градусов тепла, ночью столбики термометров покажут от +16 до +18 градусов.

Жителям Московской области синоптики пообещали от 29 до 34 градусов тепла в дневное время суток и от +13 до +18 градусов — в ночное.

Прогнозируется западный, юго-восточный и восточный ветер со скоростью 3–8 м/с.

Атмосферное давление составит 752 мм ртутного столба.

26 августа заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал, что в наступающие выходные в столице будет малооблачно, а температура воздуха поднимется до +34 градусов. По словам метеоролога, в начале следующей недели температура начнет потихоньку понижаться.

Тогда же в Москве был побит 70-летний температурный рекорд для 26 августа — воздух прогрелся до +30,3 градуса. Предыдущий максимум в +28,9 градуса был зафиксирован в 1969 году.

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