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Синоптик рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные

Синоптик Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные
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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал в пятницу, 26 августа, о погоде в Москве в предстоящие выходные дни.

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«Погода еще нас порадует, лето продолжается. На сегодня, по прогнозу, малооблачно и без осадков, температура днем — +30…+35 градусов. В субботу и воскресенье будет чуть попрохладнее — +29…+34 градуса. Но все еще малооблачно и без осадков», — рассказал синоптик в беседе с RT.

По словам метеоролога, в начале следующей недели температура начнет потихоньку понижаться.

«К 1 сентября мы уже почувствуем дыхание осени», — заключил Цыганков.

Ранее в этот день ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал «Известиям», что аномально засушливый август 2022 года уже догнал по температуре последний месяц лета 2010 года и разделяет с ним первую строчку в знойном рейтинге: в обоих случаях среднемесячная температура составляет 21,8 градуса.

Температурный рекорд был побит в Москве 25 августа, передает НСН. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса. По сведениям синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Словно и не бывало: лето сменится осенью за один день»

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