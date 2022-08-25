Не дай огня: когда локализуют пожары в Рязанской области

В некоторых регионах России сохраняется сложная обстановка с лесными пожарами: на 26 августа в стране действовало 126 очагов . Наибольшая площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в Якутии — почти 75 тыс. га, сообщила Авиалесоохрана. В Рязанской области удалось защитить от огня населенные пункты, но ситуацию все еще не переломили. Спасатели работают в очень сложных, постоянно меняющихся условиях, выяснили «Известия». Метеороги обещают, что долгожданные дожди, которые могут повлиять на ситуацию, начнутся с 31 августа.

Пройти по кромке

За прошедшие сутки площадь, пройденная огнем в Рязанской области, увеличилась на 29% — с 11,7 тыс. га на 24 августа до 15,2 тыс. га на 25 августа . Место возгорания в четверг осмотрели с вертолета министр природных ресурсов Александр Козлов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин и глава МЧС Александр Куренков.

Последний после оценки происходящего заявил, что ситуация остается напряженной, но специалистам удалось отогнать огонь от населенных пунктов. Говорить о сроках локализации огня пока рано.

— Сейчас проведена минерализованная полоса, уже полностью готова вторая линия обороны, — сказал Александр Куренков.

Он добавил, что на скорость выполнения задач по локализации пожара влияют погодные условия. Кроме того, одной из причин возгорания в Рязанской области глава МЧС считает диверсию . Александр Куренков призвал население активно помогать специалистам.

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко отметил: основной акцент сделан на то, чтобы потушить активную кромку огня , которая еще есть.

— Мы считаем, что в течение нескольких дней мы ее потушим , — сказал он.

Основной пожар продвинулся в северном направлении, но площадь активного горения удается сдерживать в прежнем размере, уточнил врио губернатора Рязанской области Павел Малков. За ночь ликвидировали очаг лесного пожара в Ермишинском районе.

— Авиацией проведено 2,5 тыс. сбросов. Это свыше 19 тыс. тонн воды. Все силы и службы работают в напряженном режиме. Продолжается борьба за населенные пункты в опасной зоне, сейчас все они находятся под защитой, — написал чиновник в своем Telegram-канале.

Сотрудник МЧС, который работает на месте, рассказал «Известиям», что говорить даже о приблизительных сроках локализация пожара пока невозможно.

— Ситуация меняется почти каждую минуту. Ветер меняет направление, и нам срочно приходится пересматривать дислокацию. Сейчас угрозы населенным пунктам нет, эвакуированные жители Деулино, Ольгино и Голованова находятся в пунктах временного размещения, где они обеспечены всем необходимым, — рассказал собеседник газеты.

Гарь смоет дождями

Погода на этой неделе не сыграет на руку спасателям . В конце недели возможны сухие грозы, а температура воздуха днем составит от +28 до +33 градусов , сообщил «Известиям» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

— В связи с юго-восточным выносом воздушных масс ночью и утром в пятницу [на юго-востоке Москвы] местами возможен смог ухудшением видимости . В понедельник тоже обойдется без существенных осадков, но из-за натекания облаков станет на пару градусов меньше. И на этом субтропический период в Центральной России завершится, и в кратчайшие сроки произойдет стремительная смена климатических сезонов, — отметил эксперт.

Не дай огня Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

Он добавил, что уже 30 августа через Москву и область пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет интенсивные ливни, грозы и шквалистый ветер . Температура воздуха опустится до +24…+29.

— 31-го августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до +18…+23, — добавил Евгений Тишковец.

1 сентября жителей центрального региона будет ждать промозглый северный ветер, дождь, а дневная температура воздуха составит от +10 до +15 градусов, отметил специалист.

Угроза смога все еще присутствует в Москве и области, но уже 31-го числа жители и гости столицы смогут о нем забыть , сказал «Известиям» руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

— Ситуацию с гарью в Москве и Московской области мы пока не пережили — еще не разрушился антициклон, по периферии которого юго-восточные ветры несут задымление из Рязанской области. Направление ветра сейчас изменится с юго-востока на северо-запад. Юго-восточная тяга сохранится еще два дня совершенно определенно, а с воскресенья все потихонечку начнет меняться, и появится западная составляющая. А 31-го-1-го всю гарь прибьет и смоет дождями , — рассказал эксперт.

Всего на утро 25 августа в России действовало 126 лесных пожаров на площади, пройденной огнем, почти 110 тыс. га . За прошедшие сутки в 26 регионах России лесные службы и специалисты ликвидировали 72 лесных пожара, сообщила «Авиалесоохрана». Наибольшая площадь, пройденная огнем, была зафиксирована в Якутии — почти 75 тыс. га.

На 25 августа наиболее тяжелая ситуация с пожарами в России складывается на территориях Нижегородской, Рязанской областей и республики Марий Эл . Всего в эти регионы от ведомства было направлено 966 спасателей и 212 единиц техники, сообщили «Известиям» в пресс-службе МЧС.

Не дай огня Фото: РИА Новости/Пресс-служба Комплекса городского хозяйства города Москвы

— Проведены необходимые превентивные и профилактические мероприятия, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет, — рассказали в МЧС.

Режим ЧС был введен в шести субъектах РФ: Рязанской и Нижегородской областях, Республике Коми, в Усть-Донецке Ростовской области, в Юринске Республики Марий Эл и в Усть-Майске Республики Саха. Особый противопожарный режим введен в 65 регионах страны.