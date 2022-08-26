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Температурный рекорд 1969 года побит в Москве

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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В Москве побит 70-летний температурный рекорд для 26 августа. Воздух в столице прогрелся до плюс 30,3 градуса, следует из данных на сайте Гидрометцентра России.

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По данным синоптиков, предыдущий максимум в 28,9 градуса был зафиксирован в 1969 году, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков заявил, что настолько сильной жары в городе в этот день не было по крайней мере 70 лет.

Он спрогнозировал, что в Москве термометр покажет +31…+33 градуса, в Подмосковье — +29…+34 градуса. Также синоптик предупредил о юго-восточном ветре 2–7 м/с и атмосферном давлении на уровне 757 мм ртутного столба, сообщает телеканал «360».

В свою очередь, заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков рассказал о погоде в Москве в предстоящие выходные дни. В субботу и воскресенье будет чуть попрохладнее, чем в пятницу, — +29…+34 градуса.

По словам метеоролога, в начале следующей недели температура начнет потихоньку понижаться.

Накануне руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что в центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от лета к осени. Он отметил, что такой переход будет очень резким и может спровоцировать неприятные природные катаклизмы.

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