Синоптик предупредил москвичей о резком переходе из лета в осень

В центральной части России 1 сентября ожидается резкий переход от лета к осени. Об этом 25 августа сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в своем Telegram-канале.

«30 августа, еще 27–29, 31 августа грозовые дожди, а уже 1–2 сентября днем давно позабытые 13–17 градусов, то есть мы попадаем из огня да в полымя», — пишет Шувалов.

Он отметил, что такой переход будет очень резким и может спровоцировать неприятные природные катаклизмы, но говорить об этом точно, подчеркнул Шувалов, можно будет за два дня до похолодания.

25 августа в Москве был побит температурный рекорд. Воздух в столице прогрелся до +30,3 градуса. По данным синоптиков, предыдущий максимум — +29,3 градуса — был зафиксирован в 1988 году.