В Индии сообщили о переговорах GAIL с «Газпромом» по поставкам газа

Крупнейшая индийская газовая компания GAIL ведет переговоры с российским «Газпромом» о поставках газа. Об этом 26 августа сообщила индийская газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Отмечается, что укрепление сотрудничества между компаниями стало возможным благодаря развивающемуся механизму платежей между Россией и Индией, что облегчает торговлю. Так, издание утверждает, что в ходе визита в Москву советника по национальной безопасности Индии Аджита Довала стороны обсуждали взаимное признание платежных систем «Мир» и RuPay. Более того, 15 российских банков уже ведут переговоры с индийскими кредитными организациями об облегчении взаиморасчетов в национальных валютах. Также страны в целом нацелены на увеличение объемов торговли с $13,12 млрд до $30 млрд к 2025 году.

При этом на Индию продолжают давить США, которые стремятся заставить Нью-Дели последовать их инициативе по установлению потолка цен на российские энергоресурсы.

«США теперь хотят, чтобы мы покупали топливо в России по более низкой цене, чем Китай покупает у них», — рассказал собеседник издания, отметив, что теперь Индии нужно определиться с тем, что делать дальше.

27 июня посол РФ в Индии Денис Алипов заявил, что поставки российских энергоресурсов в Индию выросли в десятки раз. Алипов отметил хорошие перспективы дальнейшего сотрудничества Москвы и Нью-Дели в нефтегазовой сфере и подчеркнул, что правительство Индии позволяет своим компаниям закупать нефть и газ из России по ценам ниже среднемировых и не перекладывает вопрос роста цен на энергоресурсы на потребителей.

24 июня The Economic Times сообщила, что индийские нефтеперерабатывающие компании нарастили закупки российской сырой нефти в 50 раз с апреля по июнь. Отмечалось, что теперь российское сырье составляет 10% всей сырой нефти, закупаемой Индией за рубежом. При этом до 24 февраля показатель не превышал 0,2% от общего объема таких закупок.

14 июня сообщалось, что Россия стала вторым по величине экспортером нефти в Индию, сместив Саудовскую Аравию на третье место, но всё еще уступая Ираку.

До этого, 6 июня, британская газета Independent сообщила, что после введения нефтяного эмбарго перевозки нефти из России удвоились. В частности, в такие страны, как Индия и Китай. Отказ европейских судоходных компаний от поставок нефти из России, как отмечает издание, позволил оставшимся перевозчикам получать «бешеную прибыль», а также пополнить бюджет Москвы на миллиарды долларов.