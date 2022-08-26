Аналог «Макфлурри» появится в сети ресторанов «Вкусно — и точка» до 29 августа

Аналог «Макфлурри» станет доступным для заказа во всех ресторанах сети «Вкусно — и точка» до 29 августа. Об этом 26 августа «Известиям» сообщил источник в компании.

Сообщается, что десерт получит название «Айс де Люкс». На данный момент новое блюдо со вкусом ананаса доступно лишь в ряде регионов РФ, однако с 29 августа оно появится в меню ресторанов по всей стране. Уточняется, что «Айс де Люкс» будет доступен в том числе и в меню завтраков.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's после того, как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта. 19 мая стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

8 июля в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» возникли проблемы с картофелем фри: его не будет до осени 2022 года. Как объяснили во «Вкусно — и точка», проблемы с картошкой фри возникли в связи с отказом крупнейших зарубежных производителей поставлять в Россию свою продукцию.