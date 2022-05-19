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Экономика
McDonald's продаст бизнес в России сибирскому нефтянику

McDonald's продаст бизнес в России сибирскому нефтянику

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Сеть американских ресторанов McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири — Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Об этом «Известиям» рассказал источник, знакомый с деталями сделки. Компания может заявить об этом официально уже в четверг, 19 мая.

Позже пресс-служба компании подтвердила эту информацию.

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Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Говор работает с сетью ресторанов почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России. В ближайшие недели сделку закроют.

Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал принятое решение о продаже сети итогом продолжительного и непростого переговорного процесса и пообещал поддержку от ведомства.

«Важно, что в результате достигнутых договоренностей продолжится работа крупной сети заведений общепита, а рабочие места сохраняются с гарантией соблюдения новым собственником ранее принятых обязательств перед сотрудниками. Минпромторг России со своей стороны будет оказывать российским собственникам всё необходимое содействие в налаживании работы», — приводит его слова пресс-служба министерства.

Решение было достигнуто в результате серии переговорных раундов на площадке министерства, которые проводил замминистра торговли и промышленности Виктор Евтухов.

Ранее в этот же день два источника на рынке рассказали «Известиям», что рестораны McDonald’s вновь откроются в РФ в июле. Сообщалось, что сеть готова запустить сделку по продаже своих российских активов. Отмечалось, что на покупку претендует три покупателя: российский и казахский бизнесмены, а также менеджмент компании, который развивал ее в РФ. Портал The Bell со ссылкой на источники писал, что потенциальным покупателем является франчайзи СПП. Один из собеседников указал, что покупателем может стать компания «ГиД» Александра Говора.

Основная часть ресторанов — около 600–700 в стране — принадлежит различным юрлицам: ОАО, ЗАО и так далее, отметила генеральный директор консалтинговой компании Restcon Елена Перепелица. Их развивает российская команда во всех крупнейших городах, именно они и привели компанию в Россию. Еще около 120–130 точек функционирует по франшизе.

Всего в России работают три франчайзи McDonald’s: Региональная сеть предприятий питания (СПП), ООО «ГиД», ООО «Развитие Рост». Источник в «Росинтере» отмечал, что «Развитие Рост», управляющее McDonald’s на вокзалах и в аэропортах в Москве и Санкт-Петербурге, не будет развивать сеть.

16 мая источник, близкий к сети ресторанов, заявил «Известиям», что в компании договорилась о передаче бизнеса в РФ с одним из своих российских партнеров. Сеть не сократится, говорил собеседник. В Минпромторге подтвердили факт проведения переговоров по поводу продажи бизнеса.

В тот же день источник «Известий» сообщил, что руководство сети, несмотря на заявление об уходе с российского рынка, надеется вернуться в страну.

Член комитета Госдумы по промышленности и торговле Евгений Нифантьев в беседе с «Известиями» предположил, что верно подобранная ниша и правильное название могут серьезно улучшить бизнес-показатели сети. Он уточнил, что продажа сети ресторанов и их открытие с новым названием в РФ в краткосрочной перспективе отразятся на бизнесе, поскольку McDonald's — мировой бренд, который сам по себе привлекает внимание потребителя.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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