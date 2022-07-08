Картофеля фри в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» не будет до осени 2022 года

Картофеля фри некоторое время не будет в открываемых на территории России ресторанов сети «Вкусно — и точка». Он появится в меню осенью, заявили ТАСС в пятницу, 8 июля, в пресс-службе сети.

«Вкусно — и точка» временно не будет вводить в части вновь открываемых предприятий сети картофель фри. В некоторых предприятиях также может быть недоступен картофель по-деревенски», — сказали в компании.

Отмечается, что решение связано с проблемой прошлого года: в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для производства картошки фри. На протяжении последних восьми лет компания ориентировалась на поставщиков России и закупала продукты у них. Пресс-служба сообщает, что теперь невозможен импорт с рынков, которые могли бы временно поставлять картофель для российских предприятий.

«По нашим оценкам, подобные сложности ожидают основных игроков рынка, несмотря на то, что во «Вкусно — и точка» стандарт используемых клубней выше, чем у конкурентов», — отмечают в организации.

12 июня обновленные рестораны вновь заработали после простоя. Возле входа во флагманское заведение на станции метро «Пушкинская» в Москве в день открытия образовалась очередь.

Сеть после продажи получила название «Вкусно — и точка». Новым логотипом фастфуд-ресторанов стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.