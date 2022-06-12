McDonald's в России будет называться «Вкусно — и точка»

Бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно и точка». Об этом в воскресенье, 12 июня, заявил гендиректор компании в РФ Олег Пароев.

«Сейчас я рад представить наше новое название. Это «Вкусно — и точка» Мы очень долго думали над этим названием, решали, хотели сделать его простым для всех гостей 850 наших предприятий», — сказал он журналистам.

Пароев подчеркнул, что это название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса». Также он отметил, что компания сохранила систему отношений с поставщиками и потребители не заметят разницу меню и вкусов.

Как сообщил новый владелец компании Александр Говор корреспонденту «Известий», в скором времени планируется не только открыть все 850 ресторанов, но и развивать новые. По его словам, в ближайшее 5–6 лет число ресторанов будет доведено до 1000. Кроме того, Говор сообщил, что из нового меню ресторана уйдут блюда «Биг Мак» и «Мак Флури».

Ранее в этот день в Москве в районе станций метро «Пушкинская» образовалась очередь из людей, желающих посетить вновь открывшийся McDonald's, открытие ресторана планируется в 12:00.

7 июня июня в пресс-службе компании сообщили, что первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня.

Кроме того, в компании рассказали «Известиям», что новым логотипом сети фастфуд-ресторанов станут две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер; изображения размещены на фоне зеленого цвета, который намекает на качество продукции и обслуживания, к которому привыкли посетители.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.