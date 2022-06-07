Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и области 12 июня

Первые 15 точек нового McDonald's откроются в Москве и Московской области 12 июня. Об этом 7 июня сообщили в пресс-службе компании.

Так, гостей будут ждать рестораны на Большой Бронной, Арбате, Красной Пресне, Ленинградском и Каширском шоссе, Большой Дорогомиловской, Большой Ордынке, на улице Покрышкина, Бутырской, Люблинской, на проспекте Маршала Жукова и Коломенском проезде.

Рестораны сети также откроются в Одинцово, Химках и в Реутово.

«О датах и времени открытия предприятий в других регионах, а также о новом названии и планах на будущее будет объявлено дополнительно», — добавили в пресс-службе компании.

Накануне стало известно, что новый McDonald's подал две заявки на регистрацию логотипов в трех цветах: зеленом, оранжевом и красном. В заявке указано, что под логотипами компания планирует производить разнообразную еду из мяса, птицы, рыбы и различные напитки, а также оказывать услуги общепита. Кроме того, компания будет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку. Также McDonald’s намерен изготовлять зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки.

Помимо этого, сообщалось, что перед открытием обновленного McDonald’s униформу сотрудников ресторана ждет тотальное дебрендирование.

5 июня стало известно, что компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу. Соответствующие объявления появились на зданиях ресторанов в Москве.

23 мая сообщалось о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечалось, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.

McDonald's объявила о приостановке работы в РФ 14 марта на фоне спецоперации в Донбассе. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».