Компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу

Компания McDonald's возобновила прием сотрудников. Об этом свидетельствуют объявления, которые появились на ресторанах в Москве в воскресенье, 5 июня. С объявлениями ознакомились «Известия».

Соответствующий плакат есть в том числе на здании флагманского ресторана сети на Пушкинской площади. Там сказано: «Ведется прием на работу».

3 июня новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

23 мая стало известно о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечается, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».