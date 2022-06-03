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Новый владелец McDonald’s заявил о планах открыть рестораны сети за два месяца

Новый владелец McDonald’s Говор: сеть ресторанов откроется в течение двух месяцев
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Фото: ТАСС/EPA/YURI KOCHETKOV
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Рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. Такое заявление сделал новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор.

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«У нас план жесткий и амбициозный — за два месяца открыть все рестораны сети», — подчеркнул он в интервью Forbes 3 июня.

Говор сказал также, что на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов.

«Еще семь точек зарегистрированы, но не введены в эксплуатацию в Московской области, несколько — подальше, в центральной России. Еще порядка 20 ресторанов можно вводить до конца 2022 года. Мой глобальный план — в ближайшие годы увеличить сеть до тысячи ресторанов по стране», — пояснил новый владелец McDonald's.

Он заверил, что в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

«Минпромторг предложил приурочить ко дню России запуск первого ресторана под новым брендом. Вот мы сейчас стараемся это сделать. У нас уже на сегодняшний день выбраны и зарегистрированы несколько названий для бренда. Окончательное решение по бренду будет объявлено до середины июня», — сообщил Говор.

Кроме того, он обратил внимание на то, что компания уже вошла в перечень системообразующих организаций экономики России.

«Мы чувствуем поддержку государства», — сказал новый владелец сети ресторанов.

Днем ранее ФАС одобрила ходатайство ООО «Клуб Отель» о приобретении российского бизнеса McDonald’s, продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет. Отмечается, что сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в России. При этом она не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.

26 мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице откроется первым — 12 июня.

23 мая стало известно о разработке нового названия сети McDonald’s в России. В качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечается, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s.

О том, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру, нефтянику из Новокузнецка Александру Говору, стало известно 19 мая. Говор работает с сетью ресторанов почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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