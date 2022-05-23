Источник озвучил новое название McDonald’s в России

Для сети ресторанов McDonald’s в России разработано новое название. В качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Об этом «Известиям» 23 мая рассказал источник на ресторанном рынке.

По его словам, в разработке проекта принимала участие материнская компания. Собеседник издания добавил, что меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню McDonald’s.

Источник подчеркнул, что, судя по сделке, у американской компании есть опцион — через несколько лет она сможет выкупить свои активы обратно.

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«Около 600 ресторанов McDonald’s перешли к франчайзи-партнеру сети, который ранее управлял 25 заведениями. Судя по всему, компания заинтересована вернуться в РФ», — добавил он.

19 мая стало известно, что McDonald's продаст свой бизнес в РФ партнеру из Сибири Александру Говору, нефтянику из Новокузнецка. Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он купит все ресторанное портфолио сети.

Говор работает с сетью почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе. Возможно, сделка потребует согласования с Федеральной антимонопольной службой России. Предприниматель также обязался выплачивать зарплату сотрудникам в регионах до закрытия сделки.

В Минпромторге пообещали помогать российским собственникам активов ресторана налаживать работу.

20 мая гендиректор аналитического агентства «INFOLine-Аналитика» Михаил Бурмистров сообщил, что McDonald’s в России под новым брендом планируют открыть в июле, но могут успеть и к концу июня.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».