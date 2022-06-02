ФАС одобрила продажу российского бизнеса McDonald's

ФАС одобрила ходатайство ООО Клуб-отель о приобретении российского бизнеса McDonald's. Продавец вправе выкупить бизнес обратно на рыночных условиях в течение 15 лет, сообщила в четверг, 2 июня, пресс-служба ведомства.

«В силу того, что рынки общественного питания являются локальными, оценка влияния сделки на конкуренцию проводилась в рамках регионов присутствия компаний», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сделка позволит сохранить рабочие места для сотрудников и обеспечить дальнейшую деятельность организации в России. При этом она не приведет к ограничению конкуренции на рынке услуг общественного питания.

В рамках сделки приобретатель предоставит «Макдоналдс Корпорейшн» опцион на обратный выкуп 100% долей в течение 15 лет по цене, определяемой на основе рыночной стоимости.

Прежде сообщалось, что владельц компании «Клуб отель» Александр Говор, нефтяник из Новокузнецка, в конце мая подал ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ о приобретении российского подразделения «Макдоналдс Корпорейшн».

Предприниматель будет развивать компанию под новым брендом, он приобретает всё ресторанное портфолио сети. Говор работает с сетью ресторанов почти 10 лет. Сейчас у него функционируют 25 предприятий, бизнесмен открыл их по франшизе.

Ранее, 26 мая, в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице откроется первым — 12 июня.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».