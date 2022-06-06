«Известия» узнали, как будет выглядеть новая форма сотрудников McDonald’s

Перед открытием обновленного McDonald’s в России униформу сотрудников ресторана ждет тотальное дебрендирование. Это следует из руководства для директоров будущих предприятий по каждому предмету униформы, которое 6 июня появилось в распоряжении «Известий».

На униформе, согласно документу, не должно быть логотипов компании McDonald’s. Их предлагают либо чем-то перекрыть, удалить, либо вовсе отказаться от использования определенного предмета одежды.

В руководстве также представлены варианты того, как будет выглядеть форма сотрудников. Для женщин — белое платье в горошек и черный фартук. Для мужчин — белая рубашка с аналогичным принтом и черные брюки.

«Не допускается использование недебрендированной униформы после открытия в любых помещениях ПБО (предприятия быстрого питания. — Ред.) и за его пределами. Менеджер проверяет внешний вид сотрудников и отсутствие недебрендированных элементов перед их выходом на смену», — говорится в документе.

Так, кепки сотрудников с привычным значком McDonald’s заменят на «временные кепки без лого» или сеточки для волос. Бейсболки с логотипом компании уберут «на ответственное хранение». То же самое касается брендированных галстуков, фартуков, ремней и любых предметов, на которых есть значок McDonald’s. В случае с уличной формой предлагается перекрыть логотипы шевроном или попробовать их удалить.

Что касается бейджиков, то их планируют утилизировать и заменить на новые в виде картофеля фри, который обмакнули в соус.

Ранее, 3 июня, новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор сообщил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

В то же время стало известно, что сеть ресторанов McDonald's в России сменила название юридического лица с ООО «Макдоналдс» на ООО «Система ПБО».

23 мая стало известно о разработке нового названия сети McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. Отмечается, что в разработке проекта принимала участие материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическим.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».