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Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов

Роспатент: новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов
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Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
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Новый McDonald's в России подал две заявки на регистрацию логотипов в трёх цветах. Об этом в понедельник, 6 июня, стало известно из данных реестра Роспатента.

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Отмечается, что в новых товарных знаках используются три цвета: зеленый, оранжевый и красный.

В заявке на регистрацию логотипов указано, что под ними компания планирует производить разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, включая сэндвичи и различные напитки, а также оказывать услуги общепита.

Кроме того, компания будет выпускать печатную продукцию, в том числе коробки из бумаги и картонную упаковку. Также McDonald’s намерен изготовлять зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки.

Ранее в этот день сообщалось, что рестораны компании McDonald's откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска», а также без услуги доставки.

Накануне стало известно, что компания McDonald's возобновила прием сотрудников на работу. Соответствующие объявления появились на зданиях ресторанов в Москве.

До этого, 3 июня, новый владелец бизнеса в РФ Александр Говор заявил, что рестораны сети McDonald's в России планируют открыть в течение двух месяцев. По его словам, на данный момент к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. При этом ожидается, что в Москве первый ресторан заработает уже 12 июня.

Ранее, 23 мая, источник на ресторанном рынке рассказал «Известиям», что в качестве вывески для сети ресторанов McDonald’s в России будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной.

McDonald's объявила о приостановке работы в РФ 14 марта на фоне спецоперации в Донбассе. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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