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McDonald's откроется в России без «МакКафе» и «МакКиоска»

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Фото: ТАСС/Виталий Смольников
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Рестораны компании McDonald's откроются в России без «МакКафе» и «МакКиоска», а также без услуги доставки. Об этом «Известия» узнали в понедельник, 6 июня.

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О старте продаж продуктов меню «МакКафе», об актуальном ассортименте продукции в «МакКиоск» и о дате запуска сервиса доставки сообщат дополнительно.

Кроме того, в день открытия рестораны начнут работу в 10:00 без меню завтраков. Начиная со второго дня работы заведения будут работать по обычному графику, завтраки также будут доступны в утренние часы.

С момента открытия будут работать концепции (при их наличии): прилавок, автораздача, экспресс, обслуживание за столами, мобильный заказ (все доступные в предприятиях быстрого обслуживания опции получения заказа).

Накануне стало известно, что McDonald's возобновила прием сотрудников на работу. Соответствующие объявления появились на ресторанах в Москве.

3 июня новый владелец российского бизнеса компании Александр Говор заявил, что рестораны McDonald's в стране планируют открыть в течение двух месяцев. Сейчас к перезапуску уже готовы 840 ресторанов. В Москве первое заведение начнет работать уже 12 июня.

23 мая стало известно о разработке нового названия для McDonald’s в России. По данным источника, в качестве вывески будут использоваться две латинские буквы — Mс, при этом M может остаться фирменной. В разработке проекта участвовала материнская компания. Меню в ресторанах концептуально не изменится: названия блюд могут быть максимально приближены к классическому меню сети.

McDonald's объявила о приостановке работы в РФ 14 марта на фоне спецоперации в Донбассе. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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