Во «Вкусно — и точка» объяснили причины проблем с картошкой фри

Проблемы с картошкой фри в сети ресторанов «Вкусно — и точка» возникли в связи с отказом крупнейших зарубежных производителей поставлять в Россию свою продукцию. Об этом в четверг, 14 июля, рассказал гендиректор сети Олег Пароев.

Он сообщил в беседе с РБК, что сейчас нет возможности получать картофель фри даже от компаний, которые базируются в дружественных государствах, так как штаб-квартиры зарубежных производителей расположены в недружественных странах.

Пароев также подчеркнул, что этот год в РФ выдался неурожайным. Острее всего ощущается нехватка сортов картофеля, которые используют во «Вкусно — и точка».

8 июля стало известно, что в открывающихся ресторанах «Вкусно — и точка» картофеля фри не будет до осени 2022 года. Решение связано с проблемой прошлого года: в РФ плохо росли сорта картофеля, используемого для его производства.

Сеть «Вкусно — и точка» пришла на смену McDonald's после того, как компания объявила о приостановке работы в России 14 марта.

Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями». Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.