В Bloomberg рассказали об отказе европейцев от горячего душа из-за энергокризиса

От Испании до Финляндии страны Евросоюза принимают меры по сокращению потребления энергии, включая сокращение времени пребывания в душе и ограничение уличного освещения. Об этом в пятницу, 26 августа, пишет Bloomberg.

По мнению журналистов агентства, Европе ничего не остается делать, кроме как сокращать спрос. Поскольку оптовые цены продолжают расти, необходимость жестких мерах экономии электроэнергии повышается.

«Страны-члены Евросоюза намерены сократить потребление газа на 15 процентов этой зимой, а Россия перекроет кран, который исторически удовлетворял около 40 процентов потребности ЕС в топливе», — отмечает Bloomberg.

Агентство также подчеркивает, что в некоторых странах вводятся такие ограничения, как снижение температуры в офисах, ограничение освещения в общественных местах, продление срока службы угольных электростанций. Во многих случаях прибегают и к ограничению использования кондиционеров, переходу на более эффективные краны, герметизации окон и даже к сокращению времени пребывания в душе.

Власти ряда стран Европы объявили о новых мерах по экономии энергии в преддверии холодного сезона и выступили с соответствующими рекомендациями для своих граждан.

Так, 24 августа швейцарские власти допустили возможность введения ограничений на использование газа для отдыха, занятий спортом и оздоровления грядущей зимой, если возникнет нехватка голубого топлива.

22 августа сообщалось, что жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. В тот же день стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

Ранее в августе представители Федерального сетевого агентства Германии призвали домохозяйства поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Кроме того, власти Германии предупредили граждан о том, что наступающими осенью и зимой в силу вступят более строгие правила энергосбережения, согласно которым, среди прочего, общественные здания должны отапливаться максимум до +19 градусов.

5 августа страны Евросоюза окончательно приняли план снижения спроса на природный газ на 15% этой зимой. В релизе Совета стран ЕС отмечается, что цель снижения спроса на газ — подготовка к возможным перебоям с поставками газа из России.