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В Швейцарии скупают дрова на фоне ожидаемого энергокризиса

Blick: в Швейцарии резко выросли продажи дров в связи с ожидаемым энергокризисом
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Фото: Global Look Press/Melissa Erichsen
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В Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов в связи с ожидаемыми проблемами с электричеством в ближайшую зиму. Об этом в понедельник, 22 августа, сообщила газета Blick.

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Издание, ссылаясь на данные крупнейшего в стране магазина онлайн-торговли Digitec-Galaxus, пишет, что продажи дров выросли на 1897%. По мнению магазина, люди готовятся к возможным проблемам с отоплением.

Более того, отмечается в статье, почти в 20 раз выросли продажи аккумуляторов для зарядки устройств. Цифры реализации электрогенераторов, солнечных панелей, тепловентиляторов и радиаторов также оказались значительно выше средних показателей и превышают планы, поставленные в июле.

Кроме того, в материале напомнили о словах председателя Федеральной комиссии по электроэнергии Вернера Лугинбюля, который заявлял, что закупил больше дров, чем обычно.

Для решения надвигающихся проблем в Берне не исключают введения квот на газ, говорится в статье. Органы правопорядка также готовятся к «чрезвычайным сценариям», рассказал генеральный директор полиции Фреди Фесслер в интервью для Blick. По его словам, из-за этой проблемы в стране могут начаться бунты и грабежи.

Ранее, 9 августа, секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики страны Томас Грюнвальд заявил, что швейцарские власти могут впервые законодательно ограничить количество потребляемой энергии в случае нехватки электричества или газа. Он отметил, что из-за дефицита электроэнергии использование электрических устройств может быть ограничено или запрещено.

Еще в июне о необходимости экономить энергию призвал президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он заявил, что инфляция и рост цен на энергию могут потребовать от жителей страны большей бережливости. В частности, он указал, что экономить придется на отоплении, поездках и продовольствии.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России. Швейцария поддерживает санкции ЕС против России, а также заявляет о намерении минимизировать зависимость от российского газа.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию и решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе и США, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, инфляция в этих странах носит беспрецедентный характер.

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