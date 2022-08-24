В Швейцарии решили ограничить использование газа зимой

Швейцарские власти допустили возможность введения ограничений на использование газа для отдыха, занятий спортом и оздоровления грядущей зимой, если возникнет нехватка голубого топлива. Об этом сообщает 24 августа местное издание Basler Zeitung со ссылкой на заявление Федерального совета страны.

«Использование газа в спортивных, развлекательных или оздоровительных целях, а также, например, использование газовых обогревателей на террасах может быть запрещено», — приводит издание слова заявления правительства.

Власти считают, что к таким мерам необходимо привлечь домашние хозяйства страны, поскольку те потребляют 40% природного газа. По мнению правительства Швейцарии, экономия газа зависит от температуры в помещении.

«Если вышеупомянутые меры окажутся недостаточными, то потребление установок, работающих на топливе, может быть сокращено путем введения квот. Эта мера коснется всех потребителей за пределами защищенных потребителей (домохозяйств и основных социальных служб, таких как больницы или службы экстренной помощи)», — отметили в Федеральном совете.

Сообщается, что Швейцария впервые решила сократить потребление энергии на 15%. Риск дефицита электроэнергии и газа считается экспертами одним из самых высоких в Швейцарии.

23 августа сообщалось, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов в связи с ожидаемыми проблемами с электричеством в ближайшую зиму. Так, продажи дров выросли на 1897% и почти в 20 раз выросли продажи аккумуляторов для зарядки устройств.

Ранее, 9 августа, секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики страны Томас Грюнвальд заявил, что швейцарские власти могут впервые законодательно ограничить количество потребляемой энергии в случае нехватки электричества или газа. Он отметил, что из-за дефицита электроэнергии использование электрических устройств может быть ограничено или запрещено.

Еще в июне экономить энергию призвал президент Швейцарии Иньяцио Кассис. Он заявил, что инфляция и рост цен на энергию могут потребовать от жителей страны большей бережливости. В частности, он указал, что экономить придется на отоплении, поездках и продовольствии.

Цены на электроэнергию в Европе побили исторические рекорды из-за сокращения поставок газа из России. Швейцария поддерживает санкции ЕС против России, а также заявляет о намерении минимизировать зависимость от российского газа.