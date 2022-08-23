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Жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором

FT: жители Польши могут начать сжигать дрова и мусор из-за дефицита угля
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Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand
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Жители Польши могут начать топить дома дровами и мусором из-за дефицита топлива в стране. Об этом во вторник, 23 августа, сообщает газета Financial Times.

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В статье приводятся слова президента торговой палаты польских продавцов угля Лукаша Горбача, который предупредил, что из-за сжигания отходов в целях экономии энергии, в 2022 году в Польше сильно ухудшится качество воздуха.

В материале также упоминают исследования Европейского агентства по окружающей среде. Из данных следует, что уровень загрязнения воздуха в стране один из самых высоких в Европе.

В газете напомнили, что Польша — крупнейший производитель угля в Евросоюзе, но большая его часть идет на производство электроэнергии из-за низкого качества угля.

Ожидаемые проблемы с электричеством также отразились и на других странах. Например, 22 августа, стало известно, что в Швейцарии резко выросли продажи дров и электрогенераторов.

Ранее, 9 августа, секретарь Федерального управления по экономическим поставкам (OFAE) при минэкономики страны Томас Грюнвальд заявил, что швейцарские власти могут впервые законодательно ограничить количество потребляемой энергии в случае нехватки электричества или газа. Он отметил, что из-за дефицита электроэнергии использование электрических устройств может быть ограничено или запрещено.

Цены на электроэнергию в Европе обновили исторические максимумы из-за сокращения поставок газа из России.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию и решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе и США, вызвав резкий рост цен на топливо и продукты. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, инфляция в этих странах носит беспрецедентный характер.

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