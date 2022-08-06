В Германии призвали граждан снизить энергопотребление на 20%

Домохозяйствам следует поддержать усилия властей по экономии электроэнергии в преддверии зимы. Такое заявление в субботу, 6 августа, сделали представители Федерального сетевого агентства Германии.

«Я не хочу ни о чем спекулировать, потому что мы всё еще находимся на стадии обсуждения. Но я хочу прояснить: чтобы сохранить рабочие места, я считаю меры жесткой экономии для частных домохозяйств законными, если речь не идет о базовых потребностях», — пояснил глава регулятора Клаус Мюллер.

Он подчеркнул, что ограничения для рядовых граждан — крайняя мера, однако этот шаг может стать необходимым, если Германия столкнется с дефицитом топлива. В противном случае правительству не удастся обеспечить общественные нужды в отопительный сезон.

Мюллер призвал соотечественников проявить дальновидность и по возможности экономить электричество, чтобы избежать коллапса в разгар зимы. Согласно расчетам ФСА, для благополучного исхода потребуется снизить общее энергопотребление не менее чем на 20%.

Накануне сообщалось, что уровень заполнения газохранилищ в Германии превышает 70%. Федеральное сетевое агентство отметило, что ситуация с запасами газа в стране остается напряженной, и нельзя исключать дальнейшего ухудшения. Кроме того регулятор не видит возможности заполнить хранилища до 95% без введения дополнительных мер.

Поставки газа в Германию упали из-за проблем с возвращением турбины для «Северного потока», которые возникли в результате антироссийских санкций. Так, «Газпром» 14 и 15 июня объявил об остановке двух, а затем еще одного газоперекачивающих агрегатов, обслуживающих трубопровод. Компания не могла вернуть турбины с техобслуживания из Канады.

Оттава пошла навстречу и отправила их в Германию. После этого турбину уже из Германии должны были отправить в Россию, однако сделать это сразу не удалось. 27 июля правительство ФРГ заявило о готовности турбины к передаче российской стороне.

3 августа в «Газпроме» заявили о невозможности поставки газотурбинного двигателя Siemens в Россию из-за действующих санкций. Компания добавила, что из-за рестрикций и несоответствия ситуации действующим контрактным обязательствам со стороны Siemens турбина 073 для станции «Портовая» не может быть поставлена.

Ранее в этот день гендиректор Siemens Energy Кристиан Брух заявил, что условия для поставки турбины для газопровода «Северный поток — 1» выполнены, однако при этом он указал на отсутствие документов от российской стороны. В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, лично осмотревший турбину, заявил, что не видит препятствий для ее отправки в Россию. Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Вольфганг Бюхнер 3 августа отметил, что для перевозки турбины не требуется дополнительных документов, так как она не является частью санкционного режима.