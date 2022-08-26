СМИ предрекли Украине потерю территорий при попытке контрнаступления

Если вооруженные силы Украины (ВСУ) предпримут попытку контрнаступления на юге страны, то это может обернуться для них чудовищным поражением, пишет 26 августа эксперт в области безопасности Роберт Фарли в своей статье для портала 19Fortyfive.

«Неудачное контрнаступление стало бы драматическим поражением для украинских перспектив. В дополнение к политическим последствиям (которые будут включать повышение морального духа России и потенциальную потерю поддержки на Западе), неудачное наступление может открыть бреши и уязвимые места в оборонительной позиции Украины, что позволит России контратаковать, что может привести к захвату дополнительной территории», — пишет автор публикации.

Фарли также добавил, что неудачное проведение операции может привести к тому, что Москва предложит мир на крайне выгодных для России условиях, чего Киев предпочел бы избежать.

Тем не менее автор статьи отмечает, что организация контрнаступления может быть обусловлена политическими соображениями, так как ВСУ необходимо продемонстрировать свою способность побеждать в полевых условиях.

«Однако возможность продемонстрировать наступательный потенциал может быть политически важна для украинцев. <…> Украинские военные должны продемонстрировать свою способность победить русских в полевых условиях и вернуть себе захваченную территорию», — резюмировал Фарли.

Ранее, 25 августа, обозреватель немецкой газеты Welt Кристоф Шильц призвал киевский режим признать потерю Донбасса и отказаться от попыток атаковать Херсон. В своей статье он указал, что любые разговоры о «контрнаступлениях» и «возвращении» освобожденных от украинских боевиков территорий не соотносятся с действительностью.

14 августа взятый в плен украинский националист Дмитрий Стрельников из формирования «Кракен» признал в беседе с журналистами, что у Украины нет шансов победить российскую армию. По его словам, подразделение, к которому он относится, не владеет какими-либо особыми навыками, а транслируемая украинским телевидением информация является лишь частью информационной войны.

При этом 26 июля президент Украины Владимир Зеленский выступил с посланием к делегации американского конгресса, заявив, что для возвращения утраченных Киевом территорий якобы осталось всего несколько недель. По его словам, нынешний период является решающим, так как с наступлением зимы вести боевые действия станет ощутимо труднее.

До этого, 21 июля, появилась информация о том, что вооруженные формирования Украины готовятся провести контрнаступление на юге страны, чтобы отбить Херсон. Как считают эксперты, поставки на территорию страны западного вооружения не окажут существенного влияния ситуацию на поле боя, а раннее контрнаступление Киева может лишь усугубить ситуацию.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ДНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти ДНР и ЛНР объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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