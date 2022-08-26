Военкор «Известий» показал переоборудованный в медпункт жилой дом в Херсонщине

Пустующий жилой дом в Херсонской области оборудовали под пункт оказания медицинской помощи. О том, как российские медики и военные помогают мирным жителям, 26 августа рассказал корреспондент «Известий» Эмиль Тимашев.

Прием пациентов ведется каждый день. В населенном пункте работают врачи разных направлений. Одну из комнат, например, приспособили под операционную. Несмотря на то, что места немного, помощь стараются оказать всем нуждающимся.

Ранение одной из пациенток хирургов, можно сказать, боевое. Местная жительница ночью решила перейти на территорию подконтрольную националистам, но наступила на заложенную боевиками мину и чудом осталась жива. Российские врачи нашли и осторожно вынули застрявшие в ее теле осколки.

Иногда в импровизированной больнице бывают перебои с электричеством из-за действий боевиков в окрестностях Запорожской атомной электростанции, но жителей они удивляют не так, как медпомощь, которую оказывают бесплатно. Раньше такого здесь не было.

«Сейчас они очень удивлены тому, что им фактически эту помощь оказывают <…> они первое время приходили — а сколько мы вам должны? Чего должны? Нам ничего не нужно, главное, чтобы вы были здоровы и всё <…> Да, для них это очень странно, как это — мы ничего не должны», — говорит начальник отдельного медицинского отряда ВДВ.

Теперь сюда идут лечиться со всей округи. Российские врачи оказывают всю возможную медицинскую помощь. Местные жители обращаются и с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, артрозами, проблемами с позвоночником.

Этот медпункт с опытными врачами, новейшей медицинской техникой и бесплатными лекарствами можно сравнить с целой клиникой при Украине. Но это лишь начало. Впереди у Херсонской области, как в других освобожденных территориях — настоящая реформа здравоохранения.

Накануне военкор «Известий» Мурад Магомедов показал уничтоженный боевиками медицинский городок в Северодонецке, в котором находилось здание многопрофильной больницы, родильным дом и другие медицинские постройки. Местная жительница поделилась, что украинские формирования перед отступлением уничтожали все здания вокруг.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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