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Референдум на Херсонщине: дата и формат проведения

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Фото: РИА Новости/Антон Вергун
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После освобождения от власти киевского режима для Херсонщины началась абсолютно новая жизнь. Впервые за много лет жители региона получили свободу выбора и их голоса звучат в пользу России. Субъект стремится к интеграции с РФ и предпринимает для этого необходимые шаги. Кульминацией должно стать проведение референдума. Об организации и сроках голосования читайте в материале «Известий».

Как Херсонщина была освобождена от нацистов в ходе спецоперации РФ

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. Власть в регионе временно возложена на военно-гражданскую администрацию (ВГА). Также к Херсонщине планируется присоединить освобожденные территории соседней Николаевской области.

10 августа глава ВГА Алешкинского района Георгий Журавко рассказал о том, что власти отмечают стремление жителей региона к интеграции с Россией. Об этом свидетельствует большое количество желающих получить гражданство РФ и настроения в обществе.

Как Херсонщина готовится войти в состав России

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В регионе налаживаются мирная жизнь и работа предприятий, а экономика постепенно переходит на рубли

Для жителей региона установлен упрощенный порядок получения российских паспортов. Как отмечал глава военно-гражданской администрации субъекта Владимир Сальдо, уже в июле число желающих обзавестись российским паспортом достигло 23 тыс. человек. Оформление документов занимает от семи до 30 дней.

Тем временем экономика региона переходит на расчеты в рублях. Российскую национальную валюту уже принимают в большинстве торговых точек и учреждений Херсонщины. Украинские банки вывезли из региона почти все гривны, которые были в их распоряжении, поэтому рубли быстро входят в оборот.

Русский язык наряду с украинским признан официальным в регионе. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки подключились к российскому интернету после того, как Киев попытался отрезать их от внешнего мира, отключив связь. Проблему телефонного сообщения на территории Херсонщины также решат донецкие и крымские операторы. Налажено вещание российских телеканалов.

Кроме того, на Херсонщине открываются органы межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов ГИБДД. Жителям региона начали выдавать водительские удостоверения и госномера российского образца. База данных о собственниках автомобилей будет создаваться с нуля.

Когда и как на Херсонщине пройдет референдум о присоединении к России

В начале мая замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов исключил возвращение Херсонщины обратно под контроль Украины. А в июле власти региона приняли политическую декларацию развития. В документе Херсонщина признается исторической частью России и определяет свое развитие вместе с РФ.

В том числе планируется развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры. При поддержке будет проведена модернизация транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. Также Херсонщина намерена возродить туристический кластер и реализовать культурный потенциал региона.

Референдум о присоединении к РФ может состояться уже осенью этого года. Административная подготовка к нему уже ведется. Конкретная дата пока не называется, однако замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева 17 августа обозначила желание субъекта провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными территориями.

В свою очередь глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий отмечал, что жители региона хотели бы провести референдум о присоединении к РФ 11 сентября. Таким образом, он совпадет с российским единым днем голосования.

Также в сентябре планируется провести референдум в Донецкой Народной Республике (ДНР). В конце июля глава Общественной палаты республики Александр Кофман уточнял, что в регионе будет учрежден штаб референдума по вхождению в состав РФ по примеру Луганской Народной Республики (ЛНР). Голосование в обеих республиках намерены провести в один день.

Российская военная спецоперация продолжается с 24 февраля. Основанием для ее начала послужило обострение ситуации в Донбассе и необходимость защитить мирное население республик. Целью СВО являются денацификация и демилитаризация киевского режима, а также прекращение войны, которую Украина восемь лет ведет против ДНР и ЛНР, отказавшихся признать итоги госпереворота.

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