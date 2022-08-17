В Херсоне заявили о желании провести референдум в один день с другими регионами

Власти Херсона выразили желание провести референдум о вхождении в состав России в один день с другими освобожденными в ходе проведения специальной военной операции территориями. Об этом в среду, 17 августа, заявила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) региона Екатерина Губарева.

«Хотелось бы, чтобы референдум проходил сразу по всем территориям. Херсонская область практически полностью освобождена. Мы ждем, когда ДНР (Донецкую Народную Республику. — Ред.) полностью освободят, ожидаем, чтобы был единый день голосования по всем территориям», — рассказала Губарева в эфире телеканала «Соловьев Live».

10 августа глава военно-гражданской администрации (ВГА) Алешкинского района региона Георгий Журавко рассказал о том, что многие жители Херсонской области разделяют мнение о необходимости вхождения региона в состав России.

Ранее, в июле, глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что около 23 тыс. человек стали в очередь на получение российского гражданства. Он отметил, что прием документов для получения российского гражданства и выдачи паспортов РФ продолжается уже несколько месяцев. На оформление документов уходит от одной недели до 30 дней.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта. С 1 мая регион ввел в обращение рубли. Также с 1 мая операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки присоединились к российскому интернету, после того как Киев отключил связь в приграничных областях.

В начале мая председатель военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов сделал заявление, что жители области получат право на российское гражданство. При этом он исключил возвращение Херсонской области обратно под контроль Украины. В конце июля власти региона приняли политическую декларацию развития, в рамках которой его будущее обозначено вместе с Россией. Согласно тексту документа, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским.

В настоящее время в области ведется подготовка к референдуму по вхождению в состав России. Провести его планируется осенью.

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