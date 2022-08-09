Освобожденные территории Николаевской области присоединят к Херсонской. Сейчас разрабатываются соответствующие указы. Об этом во вторник, 9 августа, рассказала журналистам замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

«Освобожденные территории мы много обсуждаем, чтобы на этих территориях было вещание телеканалов, будем ли мы платить там социальные выплаты. Поэтому принято [решение] такие освобожденные территории присоединять к Херсонской области, чтобы можно было там и пенсии платить, и социальные выплаты, и обеспечивать мобильной связью», — сказала она.

30 июля власти Херсонской области приняли политическую декларацию развития, в рамках которой будущее региона обозначено вместе с Россией. Согласно тексту документа, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским.

В тот же день бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive заявил, что поставленная перед вооруженными силами Украины (ВСУ) задача отбить Херсонскую область находится за гранью возможного. По его словам, в настоящий момент этого не сможет сделать ни одна армия мира, стремление же Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части Украины.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. А Николаевская область, в свою очередь, граничит с Херсонской.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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