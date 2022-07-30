В Херсонской области приняли декларацию развития о будущем вместе с РФ

Власти Херсонской области приняли политическую декларацию развития, в рамках которой будущее региона обозначено вместе с Россией. Об этом 30 июля сообщает «РИА Новости».

«Херсонщина становится частью единого мощного социального, технологического, энергетического, коммуникативно-информационного комплекса России, а народ ее — частью российского народа», — указано в тексте документа, который был принят на форуме общественности «Мы вместе с Россией», прошедшем 30 июля в Херсоне.

Согласно тексту декларации, Херсонская область признается исторической частью России, а русский язык становится государственным наряду с украинским. В документе написано, что в ближайшем будущем область ждут развитие сельского хозяйства, промышленности, науки, культуры, обновление транспортной инфраструктуры и портового хозяйства, социальной и строительной сферы. Отмечается, что на территории области планируется также разместить курортно-туристический кластер.

«Для будущего Херсонщины важна судьба соседних регионов. Выход этих регионов из состава Украины с ликвидацией украинского государства в его современном виде значительно улучшил бы перспективы Херсонщины и всей Новороссии, обеспечил бы ей коллективную безопасность и спокойствие», — говорится в тексте документа.

Ранее 30 июля бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive заявил, что поставленная перед вооруженными силами Украины (ВСУ) задача отбить Херсонскую область находится за гранью возможного. По его словам, в настоящий момент этого не сможет сделать ни одна армия мира, стремление же Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части Украины.

Ранее, в июле, в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление». По словам специалиста, Украине неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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