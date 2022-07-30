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Американский военный счел невозможным для ВСУ отбить Херсонскую область

Экс-подполковник армии США Дэвис заявил о невозможности ВСУ отбить Херсонскую область
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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Поставленная перед Вооруженными силами Украины (ВСУ) задача отбить Херсонскую область находится за гранью возможного. Такое мнение в субботу, 30 июля, высказал бывший подполковник армии США Дэниел Дэвис в статье для журнала 19Fortyfive.

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«Попытка украинских войск выбить Вооруженные силы России из Херсона может оказаться за пределами разумного», — написал Дэвис.

По его словам, в настоящий момент этого не сможет сделать ни одна армия мира, стремление же Киева к контрнаступлению может привести к потерям еще большей части Украины.

Американский военный указал на то, что войны и сражения выигрываются или проигрываются не по количеству техники, такой как танки и артиллерийские орудия, а по качеству и уровню подготовки войск. Он отметил, что большой процент потерь ВСУ приходится на наиболее опытные и обученные войска, в результате чего все большая часть боевых сил остается в руках неопытных войск.

«Одновременно с потерей своих самых эффективных бойцов, Украина также теряет оборудование», — добавил Дэвис.

Ранее в июле в беседе с «Известиями» военный эксперт Владислав Шурыгин заявил, что у Украины нет возможности не то что отвоевать утраченные земли, но и вести «внятное контрнаступление». По словам специалиста, Украине неоткуда взять десяток полностью организованных боеготовых бригад, а заявления о контрнаступлении нужны для того, чтобы поддерживать боевой дух.

Таким образом он прокомментировал слова министра обороны Украины Алексея Резникова, который заявил, что президент страны Владимир Зеленский отдал приказ отвоевать южные утраченные территории. При этом он отметил, что страны Запада должны помогать украинским военным в выполнении поставленных задач.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины полностью перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации РФ, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля.

В конце мая сообщалось, что область хочет войти в состав Российской Федерации и свое будущее видит в составе России. В настоящее время в регионе уже стартовал процесс выдачи паспортов РФ. Референдум в Херсонской области по вхождению в состав России планируется провести в этом году. Власти региона исключили возвращение в состав Украины.

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