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Российские врачи приняли пациентов в Северодонецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Стоматолог, терапевт, хирург, кардиолог, отоларинголог и врачи других специализаций приехали из России в Луганскую Народную Республику. Они принимают жителей освобожденного Северодонецка. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов 25 августа показал кадры работы медиков на освобожденных территориях.

У мобильных модулей выстроились очереди из людей, которые провели несколько месяцев в подвалах и убежищах, пережили обстрелы и взрывы.

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«Четыре прилета были страшные, я потеряла слух. Мне сказали, что он вернется, но он не возвращается. Мне кажется нацики били, нас разбивала Украина», — рассказала жительница Северодонецка Галина Желяева

В городе еще не открылись аптеки, а людям нужны лекарства. Медицинский отряд привез грузовик медикаментов. Пакеты с препаратами раздали всем нуждающимся.

Мобильный медицинский модуль не уступает по оснащению городской больнице. Пациентов принимают высококлассные специалисты — и военные, и гражданские врачи.

Для северодончан мобильные модули российского отряда — единственная возможность пройти осмотр у врачей. Людям не к кому обратиться за медицинской помощью. Здание многопрофильной больницы и находящийся рядом родильный дом в плачевном состоянии. «Медицинский город» на окраине Северодонецка полностью разрушен. Националисты в перинатальном центре обустроили у каждого окна огневые позиции

Местные жители рассказали, что перед отступлением националисты уничтожили все здания, которые могли.

«Они просто смеялись, дом горит, а они хохочут. Стреляют, потом закидывают бутылки с бензином. И не разрешали тушить», — вспоминает жительница Северодонецка Татьяна Моисенко.

Эти больницы вряд ли будут восстанавливать — предстоит возводить новые, современные. Вопросы финансирования и строительства уже обсуждаются, а пока жителям помогают медики в мобильных модулях. Российские врачи готовы принять людей с любыми заболеваниями.

30 мая в Донецк для оказания экстренной помощи пациентам отправилась группа специалистов-медиков из Ленинградской области. Они пробыли в Донбассе месяц.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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