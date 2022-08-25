«Известия» показали уничтожение огневых точек ВСУ под Харьковом

Военкор телеканала «Известия» Денис Кулага в четверг, 25 августа, показал работу бойцов Волжского казачества по уничтожению огневых точек вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области.

По словам журналиста, украинские боевики укрываются в лесах и терроризируют жителей сразу нескольких населенных пунктов региона. На представленных кадрах часть российских военных завязывает бой с боевиками ВСУ, другая часть ведет осмотр местности, чтобы убедиться в отсутствии мирных жителей.

На месте никого нет, сельчане смогли эвакуироваться.

Для возвращения людей домой военные должны решить важную задачу, отметил Кулага. Надо отодвинуть линию соприкосновения еще на несколько километров вперед к самому Харькову. Каждая единица боевой машины пехоты перед боем проходит внимательную проверку.

В селе Рубежное, на подступах к Харькову, после эвакуации жителей почти ничего не осталось, дома разрушены, отметил Кулага. Населенный пункт регулярно обстреливается боевиками.

«Кого смогли, эвакуировали наши подразделения Росгвардии. Ну а мы же сейчас можем наблюдать за тем, как выглядят местные дома здесь. И в очередной раз убедиться в том, что жизни здесь не осталось», — отмечает журналист.

До недавних дней в Рубежном оставалась пожилая женщина, ее эвакуировали, когда стало понятно, что защитить пенсионерку невозможно.

Жители населенного пункта почти два месяца жили без воды, электричества и газа.

Большого числа жертв удалось избежать, так как военные помогали жителям. Некоторых обучали, как правильно укрываться от обстрелов.

«Сохранившихся домов вроде этого на самом деле не так много. Где-то через 3–4 владения, остальное — пепелище», — так журналист охарактеризовал состояние Рубежного.

21 августа Кулага первым побывал в селе Рубежное. Союзные силы удерживали село, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков, чьи позиции находились буквально в 500 м.

20 августа военкор «Известий» Мурад Магомедов показал кадры работы саперов по разминированию территории химзавода «Заря» в Рубежном. При отступлении украинские военные минировали оставленные территории.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».