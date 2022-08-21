Реклама
Прямой эфир
Происшествия
Арестованные захватили в заложники сотрудников СИЗО в Кузбассе
Мир
Система ПВО сработала в Новой Каховке под Херсоном
Общество
Умерла заслуженная артистка России Марина Адашевская
Общество
В Москве продлили предупреждение о погодной опасности
Спорт
ЦСКА обыграл «Ахмат» в матче шестого тура РПЛ
Мир
Умер британский актер Леон Витали
Происшествия
До 16 выросло число погибших в ДТП с микроавтобусом под Ульяновском
Мир
В Германии назвали слова об эффективности санкций против РФ абсурдом
Происшествия
Взорванную машину, в которой находилась дочь Дугина, забрали с места трагедии
Мир
В школы ДНР привлекут учителей-добровольцев из России
Общество
Жители Оренбуржья развернули рекордный по размерам флаг России
Общество
Дугин рассказал о поступавших ему и его дочери угрозах с Украины
Сюжет:

Военкор «Известий» первым побывал на территории Рубежного под Харьковом

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага первым побывал в селе Рубежное на харьковском направлении.

Село Рубежное — передний край обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Отсюда чуть больше 20 км по прямой до самого Харькова. Союзные силы удерживают это село, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков, чьи позиции находятся буквально в 500 м.

Штурмовой сезон: союзные силы наступают в Соледаре и под Артемовском
ВС РФ и народные милиции заставляют ВФУ откатиться на линию Славянск – Краматорск – Константиновка

«Населенный пункт полностью контролируют союзные войска, но вот там — дальше в посадках и с той стороны — сосредоточены в неизвестном количестве силы ВСУ», — рассказал журналист.

Накануне военкор «Известий» Мурад Магомедов показал кадры работы саперов по разминированию территории химзавода «Заря» в Рубежном. Так, в ходе обследования предприятия было обнаружено сделанное в спешке самодельное взрывное устройство. Известно, что при отступлении украинские боевики минировали свои позиции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022