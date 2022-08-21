Военкор «Известий» первым побывал на территории Рубежного под Харьковом

Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага первым побывал в селе Рубежное на харьковском направлении.

Село Рубежное — передний край обороны вооруженных сил Украины (ВСУ) на харьковском направлении. Отсюда чуть больше 20 км по прямой до самого Харькова. Союзные силы удерживают это село, несмотря на постоянные обстрелы со стороны украинских боевиков, чьи позиции находятся буквально в 500 м.

«Населенный пункт полностью контролируют союзные войска, но вот там — дальше в посадках и с той стороны — сосредоточены в неизвестном количестве силы ВСУ», — рассказал журналист.

Накануне военкор «Известий» Мурад Магомедов показал кадры работы саперов по разминированию территории химзавода «Заря» в Рубежном. Так, в ходе обследования предприятия было обнаружено сделанное в спешке самодельное взрывное устройство. Известно, что при отступлении украинские боевики минировали свои позиции.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили эвакуацию мирных граждан в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент России Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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